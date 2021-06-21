Продюсер «Миража» о Суханкиной и Гулькиной: эти бывшие ведут себя как содержанки, вытягивают алименты

Разбирательства между продюсером «Миража» и бывшими солистками коллектива, коих было немало, длятся годами. Андрей Литягин по-прежнему выступает против того, чтобы его песни исполнялись бесплатно, без авторских отчислений владельцу. Урегулировать вопрос мирно не получилось, хотя некоторые артистки какое-то время платили за использование треков, но — недолго и давно.

«В России судиться можно бесконечно. Воровали в 90-е, воруют и сейчас, поют мои треки и не платят деньги, — комментирует «СтарХиту» создатель группы. — «Мираж» — это бизнес, где я являюсь главным акционером, владельцем товарного знака, музыки и большей части текстов. Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов. Когда я посылаю их куда подальше, они начинают втихаря подворовывать. Считаю, что жулики, которые «отменеджировали» Суханкину, сперли у меня уже миллионов 25. Аргументы у них у всех абсолютно идиотские, типа «яжемать», «а чотакого, я же пела» и т.д».

Литягин и его адвокаты продолжают методично привлекать экс-участниц группы к ответственности, однако, даже если суд выносит решение в их пользу — штраф обычно минимальный. Действует продюсер масштабно — пытается выявлять случаи мошенничества со своими авторскими правами со своим материалом не только в России, но и в США, Турции, Египте, Китае... Причем, договаривается в каждой стране с отдельным адвокатом, который получает процент с отсуженных денег.