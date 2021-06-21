Это конец: Аршавина просит помощи у бывшего мужа и его родных

Аршавина просит помощи у друзей и подписчиков и признается, что не знает, где им с детьми теперь жить: «Уже еле дыша, прошу о помощи. Старшие дети прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, квартира в Испании принадлежит моему первому супругу. Подводим итоги. Есть квартира, где живет моя мама с мужем — 38 метров в 137-й серии. Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем».

Она также не скрывает, что ей нужна помощь экс-супруга и его семьи: «Прощения у бабушки я уже попросила. Готова еще раз покаяться если надо. Сейчас комом на меня валится мой недуг — со всех сторон. Я действительно разрушаюсь на глазах, жизнь уходит из меня — я это вижу и ощущаю…»