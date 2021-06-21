Неужели? Австралийский стриптизер Джастин в шоке от первых месяцев жизни в Эстонии

27-летний шоумен рассказал поклонникам, что переезд в другой конец света оказался для него не таким и простым, как может показаться. «Первые месяцы были особенно сложными, когда я чувствовал, что у меня здесь нет ни одного друга и меня не принимают», - говорит Джастин.

Он даже рассуждал о том, что не сделал ли ошибку, переехав сюда. «Как я мог вообще об этом не думать?» - ответил мужчина. Больше всего Джастин скучал по совместным выступлениям с коллегами. Семья молодого человека тоже еще не смогла навестить его в Эстонии, потому что Австралия по-прежнему закрыта для путешествий, пишет Elu24.

Невероятно жаркое лето в Эстонии приходится австралийскому стриптизеру по душе, оно напоминает ему о родине. Но, несмотря на это, Джастин еще не чувствует здесь себя как дома. «Это до сих пор очень тяжело, но я верю, что в один прекрасный день ситуация улучшится», - написал Джастин.

Несмотря на все сложности, мужчина говорит, что он - счастливчик. «Жизнь - это Американские горки, но я счастливый человек, ведь могу жить ровно так, как мне нравится», - говорит он.

Джастин переехал в Эстонию зимой прошлого года, перед Рождеством. А уже в феврале у них состоялась свадьба с возлюбленной Трийну Лийс, которая взяла фамилию звездного мужа - МакНэрн. Ребята познакомились в первую «коронавесну» в TikTok и тут же поняли, что не могут друг без друга.

Джастин сообщил, что не планирует вместе с Трийну переезжать в Австралию. «Эстония - это теперь мой дом», - заявил Джастин. На вопрос о том, находится ли стриптизер со своей женой в свободных отношениях, мужчина ответил отрицательно.

Пополнение в семействе пара не планирует. Джастину достаточного одного ребенка, которого тот воспитывает, это сын Трийну от прошлого брака.