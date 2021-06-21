Сын легендарного музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

В Москве погиб сын легендарного советского музыканта и поэта Александра Башлачева Егор. Его тело было обнаружено 19 июня под окнами его квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, Егор Башлачев по неизвестной пока причине совершил суицид, при этом он не оставил предсмертной записки. Сын знаменитого музыканта проживал в квартире как инвалид второй группы с опекуном. При этом известно, что 32-летний мужчина не так давно проходил лечение в психиатрической клинике, где состоял на учете.

С апреля до 18 июня он пребывал в стенах специализированного учреждения. Он вернулся из больницы в крайне раздраженном состоянии. Башлачев-младший постоянно принимал таблетки, в противном случае становился агрессивным и крушил все вокруг — мебель, посуду.

19 июня, в день трагедии, дома находилась 82-летняя бабушка. Она прилегла в другой комнате на отдых. Перед этим сын музыканта курил. Старушка услышала шум и решила, что внук опять начал ломать мебель. Бабушка обратила внимание, что глаза мужчины были расширены. Возможно, на обострение психического нездоровья повлияла прививка от коронавируса, которую в начале июня сделали в лечебном учреждении.

Пожилая женщина зашла в комнату внука, увидела разбитый стол для кормления больных. Самого его нигде не было. Она обошла квартиру, заглянула в туалет, а потом вышла на балкон. Внука она увидела на асфальте. Предсмертной записки женщина не нашла.