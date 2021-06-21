Умер тележурналист Анатолий Лысенко

"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни несколько часов назад", - сказал он.

По его словам, о времени прощания и похорон станет известно позднее.

Лысенко был одним из создателей российского телевидения, отмечают на телеканале ОТР. "При его участии рождались программы, некоторые из которых известны почти всем. Это и "КВН", и "Что? Где? Когда?", и "Взгляд", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Экс-глава Роспечати, а сейчас замгендиректора по GR в USM Holdings Михаил Сеславинский отмечает, что Лысенко "был не просто знаковым человеком для нашей сферы, а одним из отцов-основателей современного телевидения".

"Именно он сформулировал принципы его работы в годы Перестройки и всегда стоял на страже интересов независимого и качественного телевидения. Он был Человеком с большой буквы. Мы все ему признательны за нежную дружбу, за мудрое наставничество, за великий интеллект и любовь к книге. С ним можно было говорить бесконечно долго на любые темы мироздания. Для меня это большая личная потеря, которую невозможно восполнить", - сказал Сеславинский "Интерфаксу".

Первый опыт работы на телевидении Лысенко получил еще в 1950-е. В 1968 году начал работать в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.

С 1987 года Лысенко руководил программой "Взгляд" и был одним из родоначальников современного российского телевидения, в начала 1990-х был первым гендиректором ВГТРК.

Он принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", был членом совета директоров ОАО "ТВ Центр".