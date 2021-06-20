В Южной Корее прошел чемпионат для бездельников, но победить там не так просто, как кажется

Конкурс придумала художница Вупсянг. Впервые он прошел в 2014 году в Сеуле. С тех пор география состязания расширилась: ничегонеделанию предаются уже не только в городах Южной Кореи, но и в Пекине, Тайбэе и даже Роттердаме. В 2019 году победил радиоведущий Ли Радде. Он признается, что это стало для него неожиданностью, и делится секретами успеха, пишет Life.ru.

Люди часто говорят мне, что я могу "отключиться" даже в середине разговора, поэтому к конкурсу я особо не готовился. Только тренировался подолгу сидеть на земле. Это трудно объяснить, но есть что-то значимое в том, чтобы встречаться с людьми, которые добровольно предпочитают ничего не делать

Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году соревнования прошли в виртуальном формате: участники загружали в TikTok клипы со специальным хештегом. В 2021-м возобновился очный конкурс, но в целях предосторожности число претендентов на победу сократили с 80 до 30 и собрали их не на городской площадке, а в лесу. Ли Радде тоже приехал, причем он преодолел путь из Сеула продолжительностью десять часов на мотоцикле. На этот раз он стал вторым.

«Поездка достаточно сильно меня утомила, так что мне не составило большого труда ничего не делать», - сказал Ли.

А лавры чемпиона в этом году достались 34-летней Ким Ареум, владелице парикмахерской из Чеджу. По ее словам, это было нелегко.

«Я замерзла и проголодалась. А еще постоянно каркали вороны и кашляли другие участники, так что мне было непросто остановить поток мыслей. Но потом я нашла свой дзен и как-будто попала в сон», - прокомментировала Ким Ареум.