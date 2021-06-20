Агент Головина: «Саша точно ни до кого не домогался!»

Головина обвинили в грязных домогательствах и написали на него заявление в полицию. Анна Стародумова, официальный представитель артиста, уже сообщила СМИ, что отрицает все обвинения, считает их голословными и не стоящими внимания, пишет Starhit.ru.

Агент посчитала, что 33-летняя Дарья Митичашвили хочет набрать популярности за счет скандала со звездой, и выдвинула свою версию событий: «Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Все, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо».

Позднее версию Анны подтвердил менеджер Александра Головина Станислав Калинкин. Он рассказал, что никогда не слышал подобного об Александре, а подробности случившегося накануне инцидента ему неизвестны.

По словам Дарьи, Головин начал к ней приставать, пока она ждала такси. Девушка не оставила поступок безнаказанным и решила предать его огласке. Актриса подала заявление в полицию, а в своем Instagram-аккаунте выложила пост, в котором очень эмоционально изложила ситуацию читателям.

«Не должен актер Александр Головин залезать под юбку. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актер оправдывает подобные действия. Вы не должны доказывать окружающим, что вы имеете право на чувства, что вам неприятно, когда вас трогают...» — девушке важно было донести свою позицию до общественности, а что самое важное — до тех, кто может оказаться в подобной ситуации.