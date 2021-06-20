Самый сексуальный мужчина Эстонии: я всегда старался быть как можно более простым
Самым сексуальным мужчиной этого года стал Отть Лепланд. Певец признается, что очень удивился, получив этот титул.
Самым сексуальным мужчиной этого года стал Отть Лепланд. Певец признается, что очень удивился, получив этот титул.
«Я всегда старался быть ак можно более простым», - говорит Отть, но ему очень приятно стать «самым сексуальным».
Певец благодарит фанатов и всех, кто за него голосовал: «Спасибо журналу «Kroonika» и всем тем, кто за меня проголосовал. Некоторые мужчины или женщины очень стараются стать сексуальными, но не я. Но все же для меня это признание».
Кстати, сейчас сердце Оття Лепланда свободно.