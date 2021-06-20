Самый сексуальный мужчина Эстонии: я всегда старался быть как можно более простым

«Я всегда старался быть ак можно более простым», - говорит Отть, но ему очень приятно стать «самым сексуальным».

Певец благодарит фанатов и всех, кто за него голосовал: «Спасибо журналу «Kroonika» и всем тем, кто за меня проголосовал. Некоторые мужчины или женщины очень стараются стать сексуальными, но не я. Но все же для меня это признание».