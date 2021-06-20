Модель зарабатывает миллионы на OnlyFans, но мужчин пугает тайна, которая скрыта в ее мозгах

Модель утверждает, что математика и естественные науки в школе давались ей гораздо легче, чем остальным. Правда, она была очень застенчивой девочкой. И до сих пор удивляется тому, что мужчины находят ее привлекательной. Чтобы не отпугнуть поклонников, Кэндис старается не раскрывать свою принадлежность к касте интеллектуалов, передает Life.ru.

«Мои близкие друзья в курсе, но их отношение ко мне вряд ли поменяется. А вот незнакомые мужчины очень сильно удивляются, когда узнают об этом. Некоторым это кажется сексуальным, но есть и те, кто думает иначе», - говорит Кэндис Клосс.

Хотя в Mensa не состоит ни один из членов ее семьи, Кэндис считает, что ее отец — достойный кандидат. Впрочем, родителям девушки было не до вступления в элитные клубы, ведь в свое время она заставила их изрядно поволноваться.

«Я изучала психологию и экономику в Массачусетском университете, но в 2011 году ушла оттуда и начала работать в сфере недвижимости. Сначала родители очень сильно переживали из-за этого, но потом поняли, что я нашла себя в бизнесе и счастлива», - добавила девушка.

В прошлом году Кэндис взялась было снова за учебу, но подруга посоветовала ей зарегистрироваться на портале OnlyFans, куда пользователи выкладывают откровенный контент со своим участием. Перспектива заработать хорошие деньги показалась ей более заманчивой.

«Потенциальный доход от OnlyFans намного выше, чем зарплата не только начинающего экономиста, но даже профессионала с многолетним стажем», - считает красотка.