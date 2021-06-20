Гришковец извинился перед Земфирой после иска на 1,5 миллиона рублей

По словам Гришковца, его высказывание случилось в прямом эфире «Дождя». Ведущий передачи Максим Козырев не согласился с ним, и дискуссия «придала жару», пишет Lenta.ru.

«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев/ (...) Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук самой Земфиры и ее преданных поклонников», — добавил он.

Гришковец добавил, что иск от Земфиры вызвал у него изумление и он не ожидал таких действий. При этом он отказался говорить о причинах своего высказывания.