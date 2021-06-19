Полина Соколова ФОТО: Соцсети

О том, что популярной актрисы не стало, сообщили члены группы Little Big. Пока неизвестно, что же именно случилось с Полиной Соколовой, но в социальных сетях уже поговаривают о том, что это был коронавирус, пишет Starhit.ru.

Участники Little Big пока шокированы страшной новостью. Они не могут поверить в кончину коллеги, которая несколько лет поддерживала группу и была ее частью. «Братья и сестры! Сегодня не стало Полины Соколовой, нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – написали музыканты в социальных сетях.

По их словам, Полина всегда будет частью большой семьи под названием Little Big, а коллеги и поклонники не забудут ее. «Покойся с миром», – говорится в сообщении.

На смерть коллеги отреагировла и Соня Таюрская: «Лети дорогая, ты так любила эту жизнь. Спасибо тебе за все, никогда не забуду все твои слова».

Соколова появлялась в социальных сетях 13 июня – на ее странице многие писали слова поддержки. А вчера появились первые сообщения о ее смерти.

Полина называла себя артисткой оригинального жанра. Благодаря популярности Little Big и собственной яркой внешности она стала востребованной, вела корпоративные мероприятия и участвовала в различных шоу-программах в составе проекта «Красотки Рубенса». В Сети можно найти множество фотографий Соколовой в платье невесты, девочки-школьницы, цыганки и других смелых образах. Полина любила и умела смешить людей и совершенно не стеснялась пышного тела. Выступала на разных площадках Москвы и Петербурга, проживала в Северной столице



