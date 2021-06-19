Медики рассказали, можно ли заниматься спортом после вакцинации от коронавируса

«Это просто логический подход. Если вы затем получите реакцию, включая мышечную боль или головную боль, вы не узнаете, вакцина ли это или энергичные упражнения, которые вы сделали», пишет Medikforum.ru.

Что касается физических упражнений после вакцинации, эксперты говорят, что нет никаких доказательств того, что упражнения после вакцинации от ковида могут снизить ее эффективность.

Дэвид Уайлс, доктор медицины, специалист по инфекционным заболеваниям и глава отдела инфекционных заболеваний в Denver Health: «Я не думаю, что есть что-то опасное в физических упражнениях после вакцинации».

Но некоторые люди будут испытывать некоторые из общих побочных эффектов, связанных с вакциной. Поэтому лучше перенести сеанс тяжелых упражнений на другой день после вакцинации.

Доктор Халл добавил: «Легкие упражнения - это нормально, но мы обычно рекомендуем избегать очень тяжелых упражнений в течение 48 часов после вакцинации. Это основано на том, что у значительной части людей будут развиваться некоторые, обычно незначительные, побочные эффекты (например, головная боль и боли в мышцах)».

Некоторые люди могут получить побочные эффекты после вакцинации, но они обычно легкие и не должны длиться дольше недели.



