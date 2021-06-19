Tommy Cash, Shortparis, Truckfighters: объявлены все артисты, которые выступят на городском фестивале GROM

«Группа Truckfighters великолепно дополнит программу главной сцены. Сила GROM всегда заключалась в смелом подходе к программе и разрушении границ жанров. Я уверен, что группа Truckfighters прекрасно подойдет к Томми Кэшу и Shortparis, сделав состав фестиваля еще более разнообразным», – говорит главный организатор GROM Роман Демченко, который на прошедшем в прошлую пятницу гала-вечере в рамках вручения Музыкальных предпринимательских премий был объявлен победителем категории «Организатор музыкального события года».

Группа Truckfighters была образована в 2001 году, и благодаря своим альбомам Gravity X и Phi она быстро сделала себе имя на стоунер-сцене. Энергичные и громкие выступления позволили Truckfighters войти в число лучших исполнителей дезерт-рока, и группа стала все чаще упоминаться вместе с такими легендами, как Kyuss и Fu Manchu. С последними Truckfighters в 2007 выступили в Эстонии в клубе Club Hollywood. Местные любители музыки, несомненно, до сих пор с ностальгией вспоминают и концерт группы на фестивале Rabarock 2008. Truckfighters выпустили пять студийных альбомов и дали множество концертов по всему миру. В 2018 году музыканты неожиданно объявили о небольшой паузе в деятельности группы, однако уже менее чем через год они снова вернулись на сцену, чтобы представить в полном объеме и во всей красе свой легендарный альбом Gravity X .

«Сцена наполненного энергией молодежи спортивного парка предложит гостям фестиваля эклектический выбор и необузданную силу. В этот вечер в Ласнамяэ в центре внимания будут мощные выступления самых ярких артистов, которые не оставят равнодушными даже самых отъявленных скептиков. Именно эти исполнители благодаря своей жажде творчества, видению и активности поддерживают жизнь андеграунда, способствуя проведению свежих серий мероприятий на клубной сцене, и не жалея пота и сил во время своих мощных выступлений. Наша миссия заключается в том, чтобы список выступающих на сцене этого фестиваля исполнителей включал как можно больше представителей именно молодого поколения, представляя будущее местной альтернативной музыки. Эти бескомпромиссные и ничего не боящиеся артисты привлекли наше внимание своим энтузиазмом и музыкальным новаторством», – объясняет куратор программы фестиваля Мадлеэн Теэтсов-Фолкнер.

Все артисты фестиваля: Tommy Cash, Shortparis (Россия), Truckfighters (Швеция), Zahir, AKLI (Литва), Gnoomes (Россия), White Gloss, Bible Club, Köster, Manna, KEETAI, Smoke Break.

Фестиваль будет организован в соответствии с ограничениями в отношении организации мероприятий и их посещаемости, которые будут действовать в августе. Билеты на фестиваль доступны на сайте фестиваля и в Ticketer, и их количество ограничено.



