Как Галкин отметил 45-летие: элегантная Вайкуле, заводной Харламов и страстный поцелуй Пугачевой

Среди гостей были замечены Владимир Винокур, Валентин Юдашкин с женой, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Настя Ивлеева, Александр Ревва, Игорь Гуляев, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Валерия, Иосиф Пригожин, Жасмин, рэпер Баста, Гарик Харламов другие.

Ведущим вечера был Николай Басков, который вел мероприятие с юмором, пел свои песни и в шутку упрекал коллег за то, что они их не знают. Николай сравнил свою дружбу с Галкиным с дружеским союзом Винокура и Лещенко. Артист пожелал имениннику прожить до 120 лет, пишет RUS.TVNET.lv.

Кроме Баскова, свои хиты исполняли и другие звездные коллеги Галкина. Была на торжестве и блогер Настя Ивлеева, которая приехала одна, чем породила новые слухи о расставании с рэпером Элджеем. Звезда появилась на торжестве в ярко-красном платье и зажигательно танцевала под хит Александра Реввы "Алкоголичка".

Но самым ярким событием вечера стал страстный поцелуй Максима Галкина с супругой Аллой Пугачевой. Именно этот момент поспешили заснять и поскорее выложить в Сеть многочисленные гости.

Примадонна поздравила супруга словами: "Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет, и сцена дала мне тебя".

Она также добавила, что Галкину повезло, потому что он всегда будет для нее молодым мужем, а разница в возрасте делает Пугачеву счастливой. Она добавила, что дальше ей искать уже некого.

С самого утра Максима Галкина поздравили дети, которые зачитали ему рэп. Жители поселка Грязь тоже сделали сюрприз и украсили воздушными шарами детскую площадку.



