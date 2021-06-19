Swedbank станет главным спонсором грандиозного гей-парада в Прибалтике

«Чем разнообразнее и многограннее мы, тем лучше для всех нас! Гордимся тем, что Swedbank одна из первых компаний, подписавшая соглашение о разнообразии в Латвии. В этом году, активно поддерживая мероприятия Baltic Pride, мы также призываем другие компании и организации присоединиться к латвийскому соглашению, поддерживая таким образом взаимоуважение, равенство и разнообразие в обществе», - сказано на странице Swedbank Latvia в социальной сети Facebook.