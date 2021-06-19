Певица Клава Кока разделась для Playboy, выложив в Instagram откровенное видео

Кадры со съемок знаменитого мужского журнала запечатлели певицу обнаженной. Из всего наряда на девушке есть только стринги из бусин и страз, а полностью оголенная грудь прикрыта руками, пишет TopNews.ru.

Коллеги-звезды отреагировали на облик исполнительницы бурей восторгов. Похвала прозвучала в комментариях от Карины Кросс, Дани Милохина, Димы Масленникова и Моргенштерна.

Не меньше восторгов съемка вызвала и у поклонников.

Но, как всегда, нашли и те, которые отнеслись к поступку Клавы с прохладцей. Нашлись даже те, кто решил, что таким «нарядом» Кока развращает молодежную аудиторию.

Сама же певица, кажется, была готова к волне обрушившегося на нее хейта, и заявила, что «одежды» на ней было гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. И вообще, вместо обнаженного тела они видят «закрытый комбинезон с принтом».

«Все остальное — это ваша фантазия», — заявила певица.

Как уточняет «СтарХит», певица, долгое время скрывавшая бойфренда, недавно опубликовала фото с любимым, в котором публика узнала блогера Дмитрия Гордея.

Она заявила, что готова к серьезному роману и не прочь стать матерью. «Для начала нужно встретить на своем пути достойного мужчину, выйти за него замуж, доверять ему на все 100 процентов», — озвучила условия она.



