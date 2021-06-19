Стали известны подробности о состоянии введенной в кому певицы МакSим

«Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают отрицательно. Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно. Насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — прокомментировала представитель, имя которой не указано, пишет Lenta.ru.

Женщина добавила, что певица пробудет в коме еще несколько дней. «Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», — подчеркнула она.