Юлия Савичева о переменах в жизни: «Получаю вид на жительство в Португалии»

Что касается блогеров, то дело даже не в преемственности. Они зачастую выбирают путь через хайп и получают сиюминутную вспышку славы. У них даже может не быть таланта к пению, но они все равно это делают. В разное время были профессиональные и не очень профессиональные музыканты, которые выпускали разную музыку. С тех пор ничего не поменялось, кроме возможностей. Наши дети смотрят на блогеров, слушают их песни и берут с них пример, заводят свои каналы. С одной стороны – это хорошо, они не бегают по улице и не занимаются непонятно чем, увлекаясь блогерством. А с другой - это негативно сказывается на их становлении.

- Петь ради хайпа плохо? - Просто когда люди начинают петь ради хайпа и лайков, при этом понимая, что пение – это не их призвание, то мы получаем много некачественного контента. Я за качественный контент. За невероятную любовь к собственному делу. За глобальный подход, а не за сиюминутную выгоду. Все-таки, это должно быть призванием. Если блогерство стало призванием, то и это хорошо. Возможно в будущем это поможет стать профессиональным журналистом или ведущим собственной программы. Что касается непрофессионалов в музыке и кино, конечно, не профессиональный актер или музыкант может выходить на сцену, но при этом он должен трезво оценивать свою деятельность. Есть мировые звезды, которые не заканчивали ни музыкальные, ни актерские учебные заведения – они самоучки, достигшие успеха, потому что это их призвание.

- Теперь этой поющей молодежи и продюсеры не нужны. Когда вы начинали все было иначе. Как изменилась индустрия в этом плане?

- Сейчас, в эру интернета, появилось больше возможностей у ноунеймов, которые могут выложить свою музыку или видео в сеть - и это может стать популярным. Порой им даже не нужны радиостанции и ТВ. А раньше связь с радио и ТВ возлагалась на продюсера, и таким образом песни и клипы попадали в ротацию. А после уже люди решали, что станет хитом. Сейчас же песня может выйти из Tik toka и стать хитом. Изменилась механика. Люди самостоятельно выбирают, что им слушать и смотреть. С одной стороны, здорово, что сейчас мы сами выбираем контент, который хотим потреблять, а с другой - с каждым днем становится все тяжелее пробиться. Существует огромное количество цифровых площадок, каждую из них нужно охватывать, чтобы новые песни и клипы доходили до слушателя. А раньше были только радио и телевидение. Если песня попадала в ротации на радиостанциях - можно считать, что она состоялась, о тебе узнавали все. Сейчас все сложнее.

- Через год после «Фабрики звезд» вы поехали от России на «Евровидение»? что изменило в карьере участие в «Евровидение»? Были после поездки на конкурс негативные или позитивные последствия?

- Евровидение – это определенная ступень в становлении меня, как артиста. Я была совсем неопытной, когда участвовала в конкурсе. Эти испытания сделали меня сильнее, вырастили броню и, конечно, вписали меня в историю конкурса. Было честью принимать в нем участие. В любой ситуации может что-то получаться, а что-то, наоборот, не получатся. Но так или иначе участие в Евровидении, для меня имеет позитивные последствия. Прошло больше 10 лет, а люди до сих пор просят исполнить песню Believe mе на моих концертах. А как за меня все болели!



