30 кг взрывчатки за 7,5 секунды: как снимался самый большой взрыв в кино, который попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гигантский взрыв был снят в 2015 году на востоке Марокко. По сценарию на воздух взлетела секретная база суперзлодея Блофельда. Для создания спецэффектов потратили около 33 килограммов взрывчатки и 8500 литров керосина, пишет «007». Это целая пирамида из бочек с горючим. При этом снять сцену удалось с первого дубля. Хотя самая популярная шутка в комментариях к ролику — о том, что оператор мог бы забыть включить камеру, пишет Life.ru.

Автором самого большого рукотворного взрыва в кино стал опытный постановщик трюков, эксперт по взрывчатым веществам Крис Корбоулд. Ему не впервые доводится работать над спецэффектами к фильмам про Бонда. Он же создал бэтмобиль для фильма «Бэтмен: начало» Кристофера Нолана.

Главная сложность взрыва в «Спектре» была в том, чтобы он получился каскадным. То есть было бы недостаточно поджечь тонны горючего. Поэтому взрыв запрограммировали с помощью 300 детонаторов с компьютерными чипами.

Пришлось рассчитывать взрыв до сотых долей секунды, чтобы он произошёл в середине диалога Бонда и его подруги. Актёры и съёмочная группа в момент взрыва находились в 400 метрах от эпицентра. Стоит отметить, что, несмотря на премию Гиннесса, во взрыве всё же была использована компьютерная графика. С её помощью дорисовали разрушающееся здание и немного разлетающийся мусор.