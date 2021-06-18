Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс подала в суд на Сергея Шнурова

Юристы Вокс уже подготовили досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство». Иск об авторских правах касается 39 песен, включая такие, как «Экспонат», «СИЗОнная», «Рыба» и другие.

Блондинка считает, что эти треки были написаны в соавторстве с ней. Деньги за них получает Сергей Шнуров. Согласно подсчетам юристов, Алисе Вокс должны отчислить около 20 миллионов рублей (232 тысячи евро), пишет RUS.TVNET.lv.

Лидер группы «Ленинград» пока никак не отреагировал на эти новости. Ранее певец рассказывал, как расстался с Вокс. По его мнению, он делает из никому не известных девушек знаменитостей, а они потом его обманывают.