Земфира подала иск против назвавшего ее наркоманкой Гришковца

Уточняется, что артистка требует 1,5 миллиона рублей. Поводом для ее обращения в суд послужил эфир программы «Би Коз» — в нем Гришковец высказался по поводу последнего альбома исполнительницы «Бордерлайн». «Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос "я могу сделать все", я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь», — заявил писатель. Он добавил, что Земфира записывает «наркоманские песни», поскольку она наркоманка, передает Lenta.ru.