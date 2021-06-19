Трое детей Анджелины Джоли хотели дать показания против Брэда Питта

В конце 2020-го года адвокаты артистки подали документ, в котором утверждалось, что дети Джоли готовы выступить против ее бывшего мужа в суде. «Дети, об опеке которых идет речь, достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Суд точно окажет на них эмоциональное влияние. Трое из них просили дать показания», — говорилось в документе, пишет Lenta.ru.

Несмотря на это, в мае судья Джон Одеркрик запретил наследникам Джоли выступать на заседаниях и давать показания против отца. Представители артистки заявили, что тот отказал актрисе «в справедливом судебном разбирательстве, исключив ее доказательства, которые относятся к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение». Сама артистка тогда подчеркнула, что Питт не может быть опекуном, так как подвергал свою семью насилию.