Экс-солистка «Серебра» родила ребенка от британского рэпера

Она опубликовала серию фото, на одном из которых Кищук демонстрирует округлившийся живот, а на другом запечатлена ножка малыша, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. «Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь», — подписала публикацию исполнительница, пишет Lenta.ru.

В комментариях ее поздравили юмористка Ирина Мягкова, футболистка Надежда Карпова, видеоблогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) и другие знаменитости.

В феврале текущего года Фрэмптон заявил, что хочет от Кищук детей. Он подчеркнул, что желает им такого же детства, какое было у него самого.