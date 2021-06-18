Альбина Джанабаева показала, как кормит дочь грудью

В апреле этого года 42-летняя Альбина Джанабаева стала мамой в третий раз. Артистка родила девочку, которую назвали Агатой. Всю беременность певица тщательно скрывала интересное положение, но теперь, когда малышка появилась на свет, стала все чаще делиться подробностями материнства.

Так, 17 июня звезда опубликовала снимки, на которых запечатлена вместе с малышкой. В кадре Джанабаева кормит дочь грудью. Поклонников умилило свежее фото.

«Грудное молоко матери — это самое лучшее, что может получать ребенок в первый год жизни! Здоровья вам и малышу»; «Держа ребенка на руках, женщина ощущает божественное дыхание. Счастья вам и любви»; «Какие прекрасные, теплые снимки. Ощущается ваша материнская любовь и забота», — делились мыслями подписчики Альбины.

Напомним, что у Джабаевой растут два сына от Валерия Меладзе — Константин и Лука. Первенец пары появился на свет еще в 2004 году, когда музыкант состоял в браке с первой женой Ириной. Тогда Альбина и Валерий тщательно скрывали свои отношения. А вот второй малыш появился на свет в 2014-м, когда его родители уже были женаты.

Засиживаться в декрете с дочерью Джанабаева не планирует. Артистка и сейчас периодически находит время на запись новых треков и концерты. Однако через несколько месяцев она планирует в полную силу взяться за творчество.



