Именинник Максим Галкин показал моложавую супругу: 72-летняя Примадонна позировала в коротких шортах
Сегодня, 18-го июня, популярный российский комик и телеведущий Максим Галкин празднует день рождения. Супругу Примадонны исполнилось 45 лет.
Сегодня, 18-го июня, популярный российский комик и телеведущий Максим Галкин празднует день рождения. Супругу Примадонны исполнилось 45 лет.
Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал трогательное видео, где его дети – Лиза и Гарри – поздравляют с юбилеем. Семилетние малыши лихо зачитали рэп, в котором пожелали отцу всего наилучшего. Видно, что они не боятся камер, а с удовольствием показывают свое мастерство.
Также Галкину удалось запечатлеть свою супругу Аллу Борисовну, которая убежала от камеры. Она была в коротких шортах, кофте и кроссовках, пишет портал Clutch.
Напомним, Максим Галкин еще в школьные времена зарекомендовал себя в качестве отличного актера. В 1994 году принимал участие в программе «Дебюты, дебюты, дебюты», в которой пародировал известных политиков. В начале нулевых Максим Галкин уже выступал на больших площадках. На сегодняшний день он является не только пародистом, но и телеведущим многих проектов.