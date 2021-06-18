Именинник Максим Галкин показал моложавую супругу: 72-летняя Примадонна позировала в коротких шортах

Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал трогательное видео, где его дети – Лиза и Гарри – поздравляют с юбилеем. Семилетние малыши лихо зачитали рэп, в котором пожелали отцу всего наилучшего. Видно, что они не боятся камер, а с удовольствием показывают свое мастерство.

Также Галкину удалось запечатлеть свою супругу Аллу Борисовну, которая убежала от камеры. Она была в коротких шортах, кофте и кроссовках, пишет портал Clutch.

Алла Пугачева убегает из кадра. ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, Максим Галкин еще в школьные времена зарекомендовал себя в качестве отличного актера. В 1994 году принимал участие в программе «Дебюты, дебюты, дебюты», в которой пародировал известных политиков. В начале нулевых Максим Галкин уже выступал на больших площадках. На сегодняшний день он является не только пародистом, но и телеведущим многих проектов.



