6 вещей, которые мы не обязаны делать на работе

Мы ведем борьбу с культами и сектами тогда, когда самая страшная из них процветает совсем рядом с нами, затягивая практически каждого. Вырваться невозможно – нечего будет кушать. Но ни одна секта (работа) не стоит того, что возлагается на ее алтарь. Есть вещи, которые мы не обязаны делать.

1. Приносить себя в жертву. Отодвигать свои желания, стремления и интересы. Отдавать работе всего себя. Зачем? Бесспорно, работа нужна и важна, но ее можно поменять. А жизнь прожить заново не получится.

2. Работать в режиме 24/7. Понятно, если разово попросили задержаться (с оплатой) или выйти в выходной из-за аврала (снова с оплатой). Бывает иногда. Можно себе позволить. Но постоянно? А когда жить? И можно ли такое существование назвать жизнью?

3. Подстраиваться под руководителя и коллектив. Шагать строем со всеми, когда есть понимание, что уверенно движемся не в ту сторону. Молча соглашаться со всеми, даже если они несут околесицу. Если и поступать так, то тогда, когда действительно точка зрения этих людей становится близкой и родной, а не потому, что иначе не примут и снова придется искать работу.

4. Работать там, где не нравится. Да, давление близких, требующих приносить два раза в месяц привычную сумму денег, пережить сложно. Но неужели легче пережить день на нелюбимой работе? Единицы тех людей, кто живут с людьми, любовь к которым ушла и взамен пришла ненависть. Так почему позволяем себе страдать на работе, которая не доставляет радости?

5. Прикрывать промахи и ошибки коллег. Дух коллективизма – самое страшное из того, что могло придумать наше общество. Он нужен в дикой природе, когда в стае выжить проще. Но он не нужен на работе, где придется работать за себя и за того парня. Если коллеги регулярно просят помочь, прикрыть их промахи или что-то еще, то это не коллектив. Это сборище безответственных лентяев, пытающихся переложить свои обязанности на других.

6. Терпеть и прощать. Издевательства, насмешки, крики – это не поведение цивилизованных людей. Так ведут себя дикари. Принять и забыть, потому что это работа, а работа нужна, глупо. Проще растянуться ковриком у входа и позволить всем вытирать об себя ноги.

Работа – это не секта, куда затянули и удерживают, применяя самые грязные и подлые манипуляции. Единственное, что мы должны делать на работе, — это выполнять свои обязанности, указанные в собственноручно подписанном трудовом договоре. Остальное излишне.



