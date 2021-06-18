До Пугачевой: с кем встречался Максим Галкин до брака с примадонной?

Школьной любовью Максима Галкина была Юлия Бусиль. Они учились в одном классе и даже сидели за одной партой, но это связь была обычной подростковой влюбленностью. В настоящую любовь школьный роман юмориста не перерос.

В начале нулевых Галкину приписывали связь с телеведущей Анастасией Чернобровиной, с которой он познакомился во время работы на одном мероприятии в Кремлевском дворце. Они проводили время вместе, а в прессе даже появились слухи о скорой свадьбе пары. Но в одном из интервью Чернобровина призналась, что Максим Галкин — не ее типаж, пишет Пятый канал.

В 2013-м в прессе активно муссировались слухи о том, что у Максима Галкина роман с певицей Еленой Галицыной. Они вместе ездили в Белоруссию по работе. Но оба опровергли предположения журналистов. Больше юморист в возможных любовных связях замечен не был. Он славится своим постоянством и преданностью Алле Борисовне. Вместе они воспитывают двоих детей — Лизу и Гарри.



