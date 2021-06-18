Отлупила розами: Каменских призналась, что ей предлагали интим за деньги

«Это было очень давно, как только наша группа начала быть популярной», — призналась она журналистам, передает Пятый канал.

Отбиваться от настойчивых воздыхателей Каменских помогал коллега по группе — Алексей Жмур: «Я помню, что Леша помогал мне, потому что мне это не нравилось. У меня было такое, что я побила чувака розами. Шипами!»

Настя Каменских также отметила, что у нее была цель в шоу-бизнесе, которую она хотела добиться без чьей-либо помощи: «У меня была цель своя и я понимала, что я хочу ее добиться самостоятельно».

Популярная группа «Потап и Настя» распалась в 2017. Сейчас певица строит сольную карьеру, она уже успела выпустить три сольных альбома. После распада дуэта Настя и Алексей не расстались, а наоборот, решили пожениться. Свадьба состоялась в 2019.



