Как Ирина Шейк завоевала Канье Уэста: ее внешность тут ни при чем

Все узнали о романе Ирины Шейк и Канье Уэста только пару недель назад, хотя пара встречается уже несколько месяцев. Новостью с журналистами поделился инсайдер из близкого окружения Шейк и Уэста.

По его словам, именно Канье проявил инициативу. «Их роман начался с простой беседы, потом они сходили на свидание, и так все закрутилось, — говорит инсайдер. — До поездки во Францию, где Канье отметил свой день рождения, они встречались уже пару месяцев. Канье нравится, что Ирина очень спокойная, непринужденная и легкая на подъем».

«Канье также импонирует то, что Ирина — признанная и уважаемая в индустрии моды модель. Ему нравится, что она влиятельна и известна. Он думает, что они могли бы стать шикарной парой в шоу-бизнесе», — добавил инсайдер. Отметим, что Уэст — тоже влиятельная фигура в мире моды. Он основатель успешного бренда уличной одежды и обуви Yeezy. Кроссовки марки раскупают за считаные минуты после старта продаж.

Ким Кардашьян и Канье Уэст ФОТО: Ian West/PA

По словам инсайдера, Ким Кардашьян одобрила новый роман Канье. Они расстались в конце прошлого года и формально еще состоят в браке. Сообщается, что Ким даже успела несколько раз встретиться с Ириной. «Она знала, что Канье и Ирина встречаются, ведь они тайно виделись уже несколько месяцев. Ким не имеет ничего против, потому что видела, как повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Она не стала раздавать интервью, как это делают многие звезды. А Ким не хотелось бы, чтобы Канье связался с кем-то, кто любит общаться с прессой», — рассказал инсайдер, сообщает Glamour.ru.

Известно, что Шейк уже давно нравилась Уэсту. В 2010 году модель снялась в его клипе Power. Кроме того, Ирина неоднократно участвовала в модных показах бренда Yeezy. До этого модель встречалась с Брэдли Купером, отношения с которым завершились летом 2019 года. Шейк растит с ним четырехлетнюю дочь Лею.