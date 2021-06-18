Тополиный пух может переносить коронавирус? Отвечает врач

Специалист отменил, что беспокойства на этот счет напрасны. Однако, в период пандемии коронавируса аллергия на пыльцу может переноситься тяжелее, поэтому врач настоятельно рекомендует вакцинироваться, чтобы уберечь себя от последствий.

Никакая пыльца не может переносить вирус. Чтобы такое случилось, нужно на нее специально вирус „посадить“, намеренно на нее чихнуть, а потом еще и как-то отправить ее дальше,

— пояснил медик.

Тем не менее любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 осложняют течение аллергических реакций, создают дополнительные риски из-за угрозы развития пневмонии — воспаления легких, поясняет дерматолог-венеролог Ева Василевская.

Слизистые дыхательных путей, как и вся иммунная система в период активной аллергии работают „против хозяина“, поэтому так важны профилактика и грамотное лечение,

— отметила врач.

По словам, медиков уберечь себя от тяжелого течения аллергии можно, если соблюдать несколько простых советов. Обязательно проводите ежедневную влажную уборку дома. Приходя с улицы, снимайте грязную одежду и по возможности сразу же ее стирайте, используя детский порошок или гипоаллергенные средства для стирки.

А вот проветривать помещения аллергикам не стоит, даже если вы живете на верхних этажах, пыльца может залететь через окно. В этом случае лучше использовать кондиционер или очиститель воздуха, не забывая о своевременной очистке, так как в фильтре могут скапливаться пыльца и споры грибов.

Перед выходом на улицу применяйте средства, обволакивающие слизистую носа. Можно использовать фильтры для носа, они очищают вдыхаемый воздух от: аллергенов, бактерий и вирусов, спор грибов, бытовой и строительной пыли.

Для людей, страдающих аллергией лучшим способом будет применение антигистаминных препаратов. Если лекарственные средства не снимают симптомы, стоит обратиться за помощью к специалисту.



