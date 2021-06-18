Адвокат назвал запрет Киркорову на въезд в Литву прямым давлением на Россию

«Ну, какую опасность для государства может представлять песня "Зайка, моя" или "Цвет настроения синий"? Это смешно. Это давление на Россию, мол, мы не хотим видеть вашу культуру, слышать вашего певца», — сказал Добровинский. Он добавил, что власти Литвы «сделали гадость», так как это легче всего.

Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию, а также обратиться в Европейский суд по правам человека. «Когда мы вызвали на суд представителей службы безопасности Литвы (аналог нашего ФСБ), то они сказали, что у них нет каких-либо данных, что Киркоров представляет угрозу для их страны. Но Литва задним числом приняла поправку, мол, даже, если их службы посчитали, что человек опасен для страны, они не обязаны это расшифровывать», — отметил он.

19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию».



