«ДОМ-2» на выезде? Ольга Бузова улетает со звездами в Африку
Уже этим летом у 35-летней ведущей появится собственное шоу на ТНТ. Скоро стартуют огненные съемки — вместе с десантом из знаменитостей Оля высадится на самом жарком материке планеты.
Уже этим летом у 35-летней ведущей появится собственное шоу на ТНТ. Скоро стартуют огненные съемки — вместе с десантом из знаменитостей Оля высадится на самом жарком материке планеты.
В декабре 2020-го затрепетали сердца фанатов реалити, ведь ТНТ объявил о закрытии своего самого популярного детища. Пятнадцать клевых людей, которых к этому моменту на Поляне было уже значительно больше, распустили на три стороны. Потом последовали несколько месяцев переговоров, слухов, переживаний — и стало известно новое место прописки «ДОМа-2». Им оказался канал «Ю», вот только главная звезда Лобного места Ольга Бузова родную кнопку менять отказалась.
«Руководству было принципиально оставить Олю, ей пообещали несколько проектов, заточенных исключительно под нее», — рассказывали тогда нам источники.
Остальные ведущие — Ксения Бородина, Влад Кадони, Андрей Черкасов и Ольга Орлова — оказались не так важны предыдущим работодателям, ведь не являлись так называемым лицом ТНТ, в отличие от Бузовой, которую фактически сделали на этом канале.
Продюсеры тянуть с золотыми горами не стали, тем более, Ольга сейчас нарасхват.
«Рабочее название шоу «Звезды в Африке», нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса, — делятся со «СтарХитом» в окружении ведущей. — Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к «Последнему герою», конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет».