«ДОМ-2» на выезде? Ольга Бузова улетает со звездами в Африку

В декабре 2020-го затрепетали сердца фанатов реалити, ведь ТНТ объявил о закрытии своего самого популярного детища. Пятнадцать клевых людей, которых к этому моменту на Поляне было уже значительно больше, распустили на три стороны. Потом последовали несколько месяцев переговоров, слухов, переживаний — и стало известно новое место прописки «ДОМа-2». Им оказался канал «Ю», вот только главная звезда Лобного места Ольга Бузова родную кнопку менять отказалась.

«Руководству было принципиально оставить Олю, ей пообещали несколько проектов, заточенных исключительно под нее», — рассказывали тогда нам источники.

Остальные ведущие — Ксения Бородина, Влад Кадони, Андрей Черкасов и Ольга Орлова — оказались не так важны предыдущим работодателям, ведь не являлись так называемым лицом ТНТ, в отличие от Бузовой, которую фактически сделали на этом канале.

Продюсеры тянуть с золотыми горами не стали, тем более, Ольга сейчас нарасхват.