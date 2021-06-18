Пт, 18.06.2021
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Известный продюсер рассказал о гонорарах Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Музыкальный продюсер Арман Давлетьяров знаком с телеведущей Лерой Кудрявцевой более 20 лет. Она вела музыкальную премию телеканала «Муз ТВ» 11 лет подряд. В 2019-м стало известно, что телеведущая больше не выйдет на красную дорожку премии. Тогда звезда негодовала решением организаторов премии, ведь она работала «за копейки», ради удовольствия.

Спустя два года бывший глава телеканала Арман Давлетьяров опроверг слова Леры Кудрявцевой. Он согласен с тем, что несколько лет ведущая мало зарабатывала с премии, однако так было не всегда.

«Последние годы мы платили ей миллион рублей (11 590 евро) за один вечер. А она говорила везде, что всегда работала бесплатно», — подчеркнул Давлетьяров в интервью на канале «Алена, блин!».

Продюсер уточнил, что было время, когда Кудрявцева бесплатно вела программы на музыкальном телеканале. Тогда оплачивали только услуги гримера, пишет Пятый канал.

По рассказу Давлетьярова, в 2019 году, перед тем как разразился скандал, он не мог предупредить телеведущую о решении, что она больше не будет вести премию «Муз ТВ». Он боялся, что Кудрявцева сможет убедить его передумать. Такое случалось не раз, в итоге Давлетьярову приходилось спешно перемонтировать промо-ролики, чтобы вставить имя Кудрявцевой. Поэтому продюсер сделал публичное объявление, а сообщить Лере о решении планировал позже.

«Никто не собирался ее обижать. Более того, все самые лучшие проекты были у Леры Кудрявцевой. Но в последние годы режиссерско-постановочная группа и мои коллеги говорили: ''Нужно что-то менять. Давайте поменяем Леру Кудрявцеву, у нее уже и ''Песня года'', и ''Новая волна''. Нужны новые лица''», — вспомнил Давлетьяров.

После этого случая отношения между телеведущей и главой телеканала сильно испортились: Лера перестала брать трубку. Через два года Арман и сам покинул музыкальный телеканал. В 2021-м премия телеканала «Муз ТВ» прошла без него. Многие серьезно раскритиковали церемонию: кульминацией вечера стало не выступление приглашенного хедлайнера, а негодование Моргенштерна. Молодой рэпер не получил тарелку в номинации «Исполнитель года».

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