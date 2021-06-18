Известный продюсер рассказал о гонорарах Леры Кудрявцевой

Спустя два года бывший глава телеканала Арман Давлетьяров опроверг слова Леры Кудрявцевой. Он согласен с тем, что несколько лет ведущая мало зарабатывала с премии, однако так было не всегда.

«Последние годы мы платили ей миллион рублей (11 590 евро) за один вечер. А она говорила везде, что всегда работала бесплатно», — подчеркнул Давлетьяров в интервью на канале «Алена, блин!».

Продюсер уточнил, что было время, когда Кудрявцева бесплатно вела программы на музыкальном телеканале. Тогда оплачивали только услуги гримера, пишет Пятый канал.

По рассказу Давлетьярова, в 2019 году, перед тем как разразился скандал, он не мог предупредить телеведущую о решении, что она больше не будет вести премию «Муз ТВ». Он боялся, что Кудрявцева сможет убедить его передумать. Такое случалось не раз, в итоге Давлетьярову приходилось спешно перемонтировать промо-ролики, чтобы вставить имя Кудрявцевой. Поэтому продюсер сделал публичное объявление, а сообщить Лере о решении планировал позже.

«Никто не собирался ее обижать. Более того, все самые лучшие проекты были у Леры Кудрявцевой. Но в последние годы режиссерско-постановочная группа и мои коллеги говорили: ''Нужно что-то менять. Давайте поменяем Леру Кудрявцеву, у нее уже и ''Песня года'', и ''Новая волна''. Нужны новые лица''», — вспомнил Давлетьяров.