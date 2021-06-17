Рэпер Face откровенно рассказал о шизофрении матери

24-летний Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, признается, что его матери поставили диагноз «шизофрения». Какое-то время женщина проходила лечение в психиатрической лечебнице, а сейчас ее стабильное состояние поддерживают препараты.

«Там полный набор: мания преследования, голоса в голове, неадекватное поведение. Она могла отрезать провод от домофона соседям, уехать в другой город и просто там скитаться. Например, она взяла сумку и поехала в Екатеринбург, где, с ее слов, какие-то гопари вырвали у нее вещи. При том, что ей есть где жить в Уфе, она ходила и попрошайничала. Вела блаженный образ жизни», — вспоминал артист.

Впрочем, неадекватное поведение — лишь часть того, что наблюдал музыкант. Порой психозы матери могли стать угрозой для здоровья окружающих. «Могла спокойно ходить с топором по улице или палкой. Неизвестно зачем. От кого защищаться? На кого нападать? Могла бредить. Я та понимаю, что все усилилось после развода с отцом. Но она и до этого была странным ребенком», — считает рэпер.

Дремин отмечает, что и родители матери не занимались ее лечением. «Воспитание у многих советских людей было специфическое. В принце, да и сейчас воспитание — большая проблема. Но я говорю чисто об опыте моей семьи. Бабушка с дедушкой могли по не знанию, уйти куда-то в гости, пить, куражиться, а дочь оставить одну дома в три года. Потом она что-то набедокурит и ее ругают. В целом это все привело к тому, что она была уже с подросткового возраста довольно тихая, замкнутая и все время искала себе точку опору. Она нашла ее в религии, но слишком сильно туда ушла. Маму жалко, да. Я ей скидываю деньги», — откровенничал звезда в YouTube-шоу «В гостях у Гордона».



