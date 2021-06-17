10 знаменитостей, которые выросли в однополых семьях

Голливудские звезды, ставшие героями нашей подборки, воспитывались в семьях, которые до сих пор многие называют нетрадиционными. Рассказываем, каким они запомнили свое детство и как оно на них повлияло.
Джена Мэлоун
Американская актриса Джена Мэлоун начала сниматься в кино, когда еще была ребенком, но получила всемирную известность гораздо позже — благодаря роли бесстрашной Джоанны Мэйсон в популярной франшизе «Голодные игры». В детстве она практически не общалась со своим биологическим отцом, но ее всегда окружали любящие люди — мама и ее подруга (которую сама Джена сегодня называет своей «крестной матерью»). «Когда я была маленькой, я даже не думала, что в этом [однополой семье] есть что-то необычное, — призналась Джена LA Weekly в 2014 году. — Они никогда не говорили публично о том, что они лесбиянки. Но моя крестная всегда была более открыта в этом отношении, чем мама. Моя мама до сих пор отказывается признавать это. И вообще не любит говорить на эту тему. Это были ее единственные отношения с женщиной. После расставания она стала верующей христианкой и опять начала встречаться с мужчинами».
Джоди Фостер
Оскароносная актриса Джоди Фостер впервые объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации на церемонии «Золотого глобуса» в 2013 году. Однако немногие знают, что звезда фильма «Молчание ягнят» тоже воспитывалась в однополой семье. Когда мать Джоди была беременна, ее муж бросил ее, после чего женщина была вынуждена принять помощь близкой подруги. Со временем их отношения приобрели романтический оттенок. Поэтому Джоди всегда воспринимала мамину подругу как родственницу и называла «любимой тетей».
Роберт Де Ниро
Отец будущего знаменитого американского актера был известным художником-экспрессионистом. Когда Роберту было всего три года, он развелся с его матерью, осознав свою гомосексуальность, и попытался устроить свою личную жизнь с мужчиной. К сожалению, счастья он так и не обрел. В 1993 году — через несколько месяцев после смерти отца — Роберт Де Ниро снял фильм «Бронкская история», посвятив его памяти папы. А еще через два десятилетия актер выпустил документальную картину «Вспоминая художника», в основу которого легли дневники отца и семейные архивы. «Что я думаю о его гомосексуализме? — сказал актер в беседе с Out Magazine. — Вероятнее всего, его разрывали противоречивые чувства, ведь он принадлежал к старому поколению и жил в небольшом городке на севере штата. Мне жаль, что мы не так много говорили об этом, когда он был жив».
Эми Адамс
Эми Адамс выросла в очень необычной семье: ее отец выступал на сцене как кантри-певец, а мама занималась бодибилдингом. Казалось, что родителей девочки объединяло лишь одно — искренняя приверженность мормонской общине, в которой они оба состояли (читайте также: «Культ личности: 7 знаменитостей, состоявших в сектах»). Так или иначе, когда Эми исполнилось 11, ее семья распалась. Отец отправился в «свободное плавание», а мама продолжила в одиночку воспитывать семерых детей. Очевидно, что даже для такой сильной женщины эта ноша оказалась непосильно тяжелой. И вскоре она нашла себе партнершу-помощницу, которая — как впоследствии признавалась Эми — стала их «второй мамой». Она полюбила всех детей как родных и поддержала будущую актрису, когда та наотрез отказалась заниматься атлетикой (на чем настаивала ее биологическая мама).
50 Cent
Детство американского рэпера Кертиса Джексона, впоследствии прославившегося под псевдонимом 50 Cent, прошло в неблагополучном районе Куинса, который печально известен высоким уровнем преступности. Однако во многом благодаря своей семье Кертис сумел встать на ноги и добиться впечатляющих результатов в музыкальном бизнесе. Он рос в окружении любящих и заботившихся о нем женщин. Только повзрослев, он стал задумываться над тем, почему в их доме никогда не бывает мужчин. Тогда бабушка и объяснила ему, что его мама была лесбиянкой. «Когда вы видите двух женщин вместе, вы думаете: „О, они действительно близкие подруги!“ Но в случае с моей мамой, мужчин вокруг вообще не было, — рассказывал рэпер. — Когда я был совсем маленьким, то не догадывался, что происходит что-то необычное. [Только потом] моя бабушка начала говорить мне что-то вроде: „Этот поцелуй немного отличается от всех других поцелуев, которые ты видел“», пишет Marie Claire.
Энн Хеч
Отец актрисы Энн Хеч, известной по фильмам «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Психо», был баптистским священником, руководителем церковного хора и производил на окружающих впечатление примерного семьянина. Только перед своей смертью в 1983 году он нашел в себе силы рассказать близким правду: его всегда привлекали мужчины, а не женщины. Энн Хеч было всего 13 лет, когда отца не стало. И у нее остались не самые приятные воспоминания о папе. «Все мы понимаем, к чему привели его гомосексуальные связи на стороне, — сказала она на телешоу Ларри Кинга, намекая на то, что отец скончался от СПИДа. — Он был очень распутным человеком, и в конце концов правда о нем открылась».
Джуди Гарленд
Одна из самых ярких звезд Голливуда XX века и звезда «Волшебника страны Оз» Джуди Гарленд начинала свою актерскую карьеру на подмостках передвижного театра, владельцем которого был ее отец Фрэнк Гамм. Их семья часто переезжала, но когда Джуди стала подростком, ее родители решили обосноваться в Чикаго. Однако через несколько лет спокойной жизни им вновь пришлось спешно собрать все свои вещи и переехать в Калифорнию. Юная Джуди была очень удивлена — ведь это произошло внезапно и без видимых на то причин (как казалось девочке). Только повзрослев, она узнала, что причиной того побега стал скандал с участием молодого юноши, в который оказался вовлечен ее родной отец.
Рене Руссо
Знаменитая американская актриса и модель, фотографии которой украшали обложки таких престижных изданий как Vogue, Cosmopolitan и Harper's Bazaar, родилась в семье механика и фабричной работницы. Но когда юной Рене поставили диагноз «тяжелая форма сколиоза», грозивший инвалидностью, ее отец испугался ответственности и сбежал из семьи. Так что матери будущей голливудской звезды пришлось самостоятельно поднимать дочь на ноги и заниматься ее здоровьем. К счастью, уже через несколько лет она встретила человека, которого искренне полюбила. Женщину, ставшую для Рене второй мамой.
Ана Матроник
Ана Матроник, вокалистка популярной поп-рок-группы Scissor Sisters, привыкла к тому, что многие ее поклонники являются членами ЛГБТК+ сообщества. Однако мало кто знает, что один из родителей певицы тоже был геем. Ане было 15 лет, когда ее семья распалась. Только через три года после этого мама рассказала дочери правду о произошедшем: отец Аны влюбился в мужчину и сбежал с ним в Сан-Франциско. «Я сразу же заплакала, потому что поняла, что это означает, что мои родители никогда больше не будут вместе», — позже призналась певица изданию The Guardian. Только переехав в Сан-Франциско и начав общаться с другими людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, Ана смогла понять и простить отца. Сегодня она открыто выступает в поддержку ЛГБТК+ сообщества (читайте также: «10 знаменитостей, не скрывающих своей ориентации»).
Jay Z
В 2012 году один из самых высокооплачиваемых музыкантов Америки и обладатель 22 «Грэмми» Jay Z выступил с резонансным заявлением. «У нас у всех есть право любить того, кого мы хотим. То, что происходит на частной территории — дело каждого. Гомофобия не отличается от дискриминация темнокожих, поэтому я не против официального союза между однополыми партнерами», — сказал он. Таким образом, Jay Z сделал очень важный шаг на пути к изменению гомофобной культуры хип-хопа 2000-х. Несколько лет спустя общественность узнала, что рэпер таким образом хотел выразить поддержку не только всему ЛГБТК+ сообществу, но и важнейшему человеку в его жизни — матери. Сразу же после ее каминг-аута как лесбиянки в 2017 году, Jay Z выпустил трек «Smile», в котором прозвучали такие трогательные строки:
«У мамы было четверо детей, но она лесбиянка, [Ей] приходилось так долго притворяться, что это лишь игра, [Ей] приходилось скрывать правду, поэтому ей нужна помощь, Общественный позор и боль были невыносимы, [У меня из глаз] катились слезы радости, когда ты влюбилась, Для меня не имеет значения, он это или она, Я просто хочу видеть твою улыбку вопреки всему [общественному] осуждению».