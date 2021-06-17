10 знаменитостей, которые выросли в однополых семьях

Джена Мэлоун

Джена Мэлоун ФОТО: SCANPIX

Американская актриса Джена Мэлоун начала сниматься в кино, когда еще была ребенком, но получила всемирную известность гораздо позже — благодаря роли бесстрашной Джоанны Мэйсон в популярной франшизе «Голодные игры». В детстве она практически не общалась со своим биологическим отцом, но ее всегда окружали любящие люди — мама и ее подруга (которую сама Джена сегодня называет своей «крестной матерью»). «Когда я была маленькой, я даже не думала, что в этом [однополой семье] есть что-то необычное, — призналась Джена LA Weekly в 2014 году. — Они никогда не говорили публично о том, что они лесбиянки. Но моя крестная всегда была более открыта в этом отношении, чем мама. Моя мама до сих пор отказывается признавать это. И вообще не любит говорить на эту тему. Это были ее единственные отношения с женщиной. После расставания она стала верующей христианкой и опять начала встречаться с мужчинами».

Джоди Фостер

Джоди Фостер ФОТО: IAN LANGSDON/EPA

Оскароносная актриса Джоди Фостер впервые объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации на церемонии «Золотого глобуса» в 2013 году. Однако немногие знают, что звезда фильма «Молчание ягнят» тоже воспитывалась в однополой семье. Когда мать Джоди была беременна, ее муж бросил ее, после чего женщина была вынуждена принять помощь близкой подруги. Со временем их отношения приобрели романтический оттенок. Поэтому Джоди всегда воспринимала мамину подругу как родственницу и называла «любимой тетей».

Роберт Де Ниро

Robert DeNiro ФОТО: SCANPIX

Отец будущего знаменитого американского актера был известным художником-экспрессионистом. Когда Роберту было всего три года, он развелся с его матерью, осознав свою гомосексуальность, и попытался устроить свою личную жизнь с мужчиной. К сожалению, счастья он так и не обрел. В 1993 году — через несколько месяцев после смерти отца — Роберт Де Ниро снял фильм «Бронкская история», посвятив его памяти папы. А еще через два десятилетия актер выпустил документальную картину «Вспоминая художника», в основу которого легли дневники отца и семейные архивы. «Что я думаю о его гомосексуализме? — сказал актер в беседе с Out Magazine. — Вероятнее всего, его разрывали противоречивые чувства, ведь он принадлежал к старому поколению и жил в небольшом городке на севере штата. Мне жаль, что мы не так много говорили об этом, когда он был жив».

Эми Адамс

Эми Адамс ФОТО: Rights Managed / Universal Studios. Copyright: &