«Ориентировался на Little Big»: исландец Дади Фрейр об успехе на «Евровидении»

Исландский исполнитель Дади Фрейр, занявший на «Евровидении-2021» четвертое место, в интервью «Газете.Ru» рассказал, что конкурс кардинально изменил его музыкальную карьеру и назвал выступление Манижи одним из любимых. Певец признался, что стал поклонником творчества Little Big задолго до «Евровидения», а также объявил о планах приехать в Россию с концертами.

— У вас было запланировано выступление на фестивале «Стереолето» в Петербурге в эти дни, но его пришлось отменить.

— К сожалению, в этот раз у меня не получилось приехать из-за коронавируса. Вы в курсе, что мы не смогли выступить на «Евровидении», и до сих пор пока приходится соблюдать карантин. Так что, пришлось перенести выступление у вас на следующий год. Я еще ни разу не был в России, поэтому жду с нетерпением.

— Вы заняли на «Евровидении» четвертое место, но на конкурсе показали запись вашего выступление еще до обнаружения COVID-19 у группы. Вы довольны этим результатом?

— Это высокое место. Но мне не принесло это чувства радости, потому что я не выступил, а просто наблюдал со стороны. Безусловно, приятно, когда твою песню оценивают высоко, но хотелось быть там, в Роттердаме на сцене — ощутить дух соперничества.

— Насколько, на ваш взгляд, повлиял тот факт, что зрители и жюри не видели вас на сцене, а смотрели запись с репетиции, на итоговый результат?

— Я не думаю, что кардинально это изменило бы общую картину. Была пара вещей, которые я бы исправил на живом выступлении, но это больше касается технической части — освещения и съемки. Что касается исполнения песни, то оно было таким, как я его задумывал.

— Вы видели выступления всех участников?

— Да, хоть я и не был в зале, но конкурс посмотрел в полном объеме.

— Что вы можете сказать о выступлении Манижи?

— Это один из моих любимых номеров! Я даже смотрел национальный российский отбор на «Евровидение». Честно говоря, я ожидал, что в это году снова будут Little Big, но они отказались, и это стало сюрпризом. Но Манижа мне тоже очень понравилась. Очень интересная необычная песня. Больше всего мне понравился ее образ — крутая и уверенная в себе.

— Вы жалеете, что Little Big отказались от участия в этом году?

— Я их большой поклонник и начал следить за ними давно — задолго до 2020 года. Они очень повлияли на мою подготовку к «Евровидению» как в прошлом, так и в этом году. Я ориентировался на них, смотрел за поведением, пластикой, жестикуляцией. Когда в прошлом году объявили, что Little Big поедут на «Евровидение», я очень обрадовался.