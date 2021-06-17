«Делаю то, что хочу»: Газманов жестко отшил наглую Серябкину

Бывшая солистка группы «Серебро» недавно заявила, что такие исполнители как Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко давно должны уйти со сцены и дать дорогу молодым. Не ответить на такое Газманов, судя по всему, просто не мог и жестко дал Серябкиной понять, кто на самом деле знаменит.

«Кто такая Серябкина? Из группы "Серебро"? Я ее не слушаю... Делаю то, что хочу. У меня гастрольный тур расписан на месяцы вперед. На мои концерты продаются билеты. Я же никого не заставляю приходить. Если я выйду на сцену и увижу пустой зал, то выступать не буду. А пока есть спрос! Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе... Но у них же не получается!» – заявил певец.

Газманов отметил, что совсем не против молодых исполнителей и даже более того – он слушает некоторых восходящих звезд, отдавая предпочтение тем, в чьих песнях есть глубокий смысл. По его мнению, артист на сцене должен не только драйв давать, но и делать так, чтобы у зрителей в голове что-то осталось. Газманов привел в пример Басту, Artik & Asti, оговорившись, что имена и псевдонимы некоторых неплохих исполнителей оставляют желать лучшего.

«Только у них названия у всех такие… Простите, я никак не могу запомнить. 2Маши, например… Хочется спросить: а если бы их было три?» – задался вопросом Газманов.

Творчество сына Олега, Родиона Газманова, знаменитому отцу тоже очень нравится. Он отметил, что Родион очень хорошую, качественную музыку пишет, но сегодня она, к сожалению, не так востребована. О том, что его 39-летний сын до сих пор не обзавелся семьей, артист не переживает.

«Когда я был 40-летним пацаном, то не думал ни о каких кризисах среднего возраста. И Родион так же. Я по этому поводу тоже не напрягаюсь и его не сватаю», – сказал Олег Газманов в интервью.



