Чт, 17.06.2021
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«Делаю то, что хочу»: Газманов жестко отшил наглую Серябкину

Олег Газманов ФОТО: Alexander Shcherbak

Олег Газманов отреагировал на скандальное заявление экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной. Артист заявил, что готов отдать всех своих зрителей молодым исполнителям, правда, кто такая Серябкина он вспомнил не сразу, пишет Eg.ru.

Бывшая солистка группы «Серебро» недавно заявила, что такие исполнители как Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко давно должны уйти со сцены и дать дорогу молодым. Не ответить на такое Газманов, судя по всему, просто не мог и жестко дал Серябкиной понять, кто на самом деле знаменит.

«Кто такая Серябкина? Из группы "Серебро"? Я ее не слушаю... Делаю то, что хочу. У меня гастрольный тур расписан на месяцы вперед. На мои концерты продаются билеты. Я же никого не заставляю приходить. Если я выйду на сцену и увижу пустой зал, то выступать не буду. А пока есть спрос! Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе... Но у них же не получается!» – заявил певец.

Газманов отметил, что совсем не против молодых исполнителей и даже более того – он слушает некоторых восходящих звезд, отдавая предпочтение тем, в чьих песнях есть глубокий смысл. По его мнению, артист на сцене должен не только драйв давать, но и делать так, чтобы у зрителей в голове что-то осталось. Газманов привел в пример Басту, Artik & Asti, оговорившись, что имена и псевдонимы некоторых неплохих исполнителей оставляют желать лучшего.

«Только у них названия у всех такие… Простите, я никак не могу запомнить. 2Маши, например… Хочется спросить: а если бы их было три?» – задался вопросом Газманов.

Творчество сына Олега, Родиона Газманова, знаменитому отцу тоже очень нравится. Он отметил, что Родион очень хорошую, качественную музыку пишет, но сегодня она, к сожалению, не так востребована. О том, что его 39-летний сын до сих пор не обзавелся семьей, артист не переживает.

«Когда я был 40-летним пацаном, то не думал ни о каких кризисах среднего возраста. И Родион так же. Я по этому поводу тоже не напрягаюсь и его не сватаю», – сказал Олег Газманов в интервью.


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