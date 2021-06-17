А вы помните, сколько стоили звонки по мобильному телефону в 1993 году в Эстонии?

Сеть GSM, или 2G, которая положила начало массовому использованию мобильной связи в Эстонии, появилась в 1993 году. Первый прейскурант сети GSM, установленный Eesti Mobiiltelefon (EMT) в том же году, показывает, что в то время звонки с мобильного телефона были довольно дорогим удовольствием.

Из введенного в октябре 1993 года прейскуранта видно, что сперва мобильный абонент должен был внести плату за подключение, которая достигала 360 эстонских крон. К этому добавлялась ежемесячная плата за услугу в размере 180 крон.

Кроме того, клиентам мобильной связи следовало учитывать тот факт, что в разное время, например, в будни и выходные дни, применялись разные тарифы на звонки. Иными словами, тариф A действовал для разговорных минут в будние дни с 08:00 до 18:00 (исключая выходные и праздники), а тариф B применялся с 18:00 до 08:00 (выходные и праздники).

В то время в Эстонии действовало расширение финской сети GSM, поэтому стоимость минуты разговора учитывалась в финских марках.

Цены на разговорные минуты в 1993 году были следующими (при звонках из эстонской сети GSM в мобильные и стационарные сети других стран):

Тариф A (€) Тариф B (€) Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания 0,75 0,75 Латвия, СНГ, Центральная и Южная Европа и пр. 1,30 1.12 Австралия, Канада, США 1,50 1,32

Здесь стоит упомянуть тот факт, что в 1993 году средняя брутто-зарплата в Эстонии составляла немногим более тысячи крон в месяц (65 евро), а точнее 68,13 евро.

Поэтому десятиминутный звонок, к примеру, в США обходился почти в четверть тогдашней средней зарплаты.

Помимо ощутимой дороговизны разговорной минуты, в то время владельцу мобильного телефона приходилось учитывать немало других расходов, особенно если клиент хотел получать различные дополнительные услуги. Например, смена номера мобильного телефона стоила 23,01 евро.

При подключении к сети GSM также требовалась банковская гарантия или залог в размере 319,54 евро.



