Выселяют: Алиса Аршавина проиграла борьбу с бывшей свекровью

Мать футболиста Татьяна Аршавина борется за дом сына не первый год. Экс-супруга, Алиса Казьмина, утверждает, что недвижимость они с Андреем купили еще будучи в браке, поэтому по закону дом должны разделить между бывшими супругами как совместно нажитое имущество. Суд встал на сторону матери спортсмена, но Казьмина подала апелляцию. Суд снова принял решение в пользу Татьяны Аршавиной.

Адвокат Татьяны Аршавиной утверждает, что его клиентка вправе попросить исполнительный лист, который передают судебным приставам. Казьминой дадут время на добровольное выселение, но если она не выполнит обязательства суда, выселят принудительно.

У бывшей жены футболиста еще есть шанс вернуть дом на Коломягах: она может подать кассационную жалобу. Но недавно Казьмина рассказала в своем аккаунте, что у нее нет сил бороться за имущество. Кроме борьбы за недвижимость Алиса потратила силы и здоровье на лечение от аутоимунного некроза, который изуродовал ее лицо. В марте 2021-го бывшая жена Аршавина показала, что потеряла нос.

Проблемы со здоровьем и имуществом сильно повлияли на здоровье женщины. Казьмина опубликовала «прощальный» пост, где извинилась перед близкими и попрощалась с поклонниками.



