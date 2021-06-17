Стали известны звездные исполнители фестиваля Station Narva

С сегодняшнего дня билеты на один день Station Narva 2021 по цене 20 евро будут продаваться в Piletilevi. Также в продаже есть фестивальные абонементы по скидочной цене в 25 евро (далее она вырастет до 35-45 евро).

Музыкальная программа Station Narva будет представлена 6 и 7 августа на четырех сценах Нарвского музея и в Art Club Ro-Ro. В течение двух вечеров и ночью на обоих фестивальных площадках можно будет услышать как всемирно известных исполнителей, так и ярких эстонских, русских и финских артистов.

Рони Сайз, один из самых известных исполнителей фестиваля, продюсер из Бристоля, пионер глобальной клубной музыки, вот уже четверть века сталкивает и сочетает разные музыкальные стили, определяя их новые направления и продвигая их в массы. Получивший награду Mercury Prize дебютный альбом его группы Reprazent под названием New Forms (1997) вывел драм-н-бэйс из андерграунда на стадионы и MTV. На Station Narva артиста будет сопровождать оригинальный участник Reprazent Dynamite MC, сольные песни которого можно услышать в некоторых топовых видеоиграх, таких как Need for Speed и Crackdown 2.

Исландское атмосферное электро-поп-трио Vök прибывает в Нарву со своим свежим синглом Lost in the Weekend, выпущенным этой весной. Смикширован сингл номинантом на премию «Грэмми», продюсером Дэвидом Ренчем, который работал с такими именитыми звездами, как Фрэнк Оушен, Goldfrapp, The xx. Vök также сотрудничали с недавними хедлайнерами Station Narva, группой Gus Gus.

Вместе с Эстонским ансамблем электронной музыки Свен Грюнберг представит музыку из своего легендарного альбома Hingus, выпущенного сорок лет назад и считающегося первой электронной музыкальной пластинкой Советского Союза. Помимо этой знаковой работы, в Нарвском музее они также исполнят музыку Грюнберга из фильмов «Отель „У погибшего альпиниста“», «Накситралли» и «Клабуш».

Принимающий город будет представлен самой именитой группой Нарвы — AveNue, которая активно работает уже четверть века и представит на фестивале свой новый, девятый по счету, альбом. В программу войдут как свежие вещи, так и новые версии песен прошлых лет. Со своей свежей программой, зафиксированной на недавно выпущенном дебютном альбоме, выступит местная инди-рок-группа УЕ, победители конкурса Noortebänd.

Финский рэпер View, который уже выступал на первой Station Narva в 2018 году, вернется с еще более уверенным и утонченным сплавом грайма, хип-хопа и дабстепа. Из России приедет электронный хип-хоп дуэт АИГЕЛ, состоящий из татарской певицы и поэта Айгель Гайсиной и петербургского продюсера Ильи Барамии. Тексты коллектива в основном описывают личные переживания Айгель, связанные с судебным процессом, заключением возлюбленного и ожиданием его освобождения.