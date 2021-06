Стали известны звездные исполнители фестиваля Station Narva

Рони Сайз, один из самых известных исполнителей фестиваля, продюсер из Бристоля, пионер глобальной клубной музыки, вот уже четверть века сталкивает и сочетает разные музыкальные стили, определяя их новые направления и продвигая их в массы. Получивший награду Mercury Prize дебютный альбом его группы Reprazent под названием New Forms (1997) вывел драм-н-бэйс из андерграунда на стадионы и MTV. На Station Narva артиста будет сопровождать оригинальный участник Reprazent Dynamite MC, сольные песни которого можно услышать в некоторых топовых видеоиграх, таких как Need for Speed и Crackdown 2.