Паста по знаку Зодиака: какая твоя?

Если интересно узнать, какой вид пасты характеризует ваше созвездие, то этот материал для вас. Ну и больше про макароны вы узнаете наверняка.

Овен – фарфалле или бабочки

Паста фарфалле. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Этому виду пасты – пять веков, говорят, его придумали домохозяйки. Отрывали кусочки теста и бросали в кипяток. Отсюда и получались то ли бабочки, то ли цветы. Как и Овны, которые любят преображать все вокруг, делать мир краше и добрее.

Телец – маллореддус

Паста маллореддус. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

По одной из версий, название этих макарон можно перевести, как бык. То есть маллореддус просто созданы для Тельцов. Подают их на праздники с мясным соусом и томатами – все, как обожают Тельцы: веселье, основательная еда и лаконичность.

Близнецы – лазанья

Паста лазанья. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Потому что могут найти общий язык с любым человеком, как и листья лазаньи с разнообразной начинкой. Ну и еще лазанья – это прапрабабушка всей пасты, ее основательница. А Близнецы любят чувствовать авторитет над всеми и не любят, когда с ними кто-то спорит или переубеждает.

Рак – ракушки

Паста ракушки. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Это один из самых популярных видов пасты на своей родине. Понятно, что из-за удачной формы. Соус попадает внутрь, не разливаясь по тарелке. Как и Ракам хорошо, когда все их при них, и когда есть место, куда можно спрятаться ото всех.

Лев – лингвини

Паста лингвини. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Спагетти, да не те. Лингвини имеют приплюснутую форму и любят, когда их подают с песто и фасолью. Можно, конечно, и другой вариант, но это совсем не про Львов. Эти люди готовы переступить даже через свои принципы, но не пойти на компромиссы или уступки.

Дева – капеллини, или Волосы ангела

Паста капеллини. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Это самая тонкая паста, которую надо варить не более четырех минут. Девы тоже изящны в большей своей части, они быстро поддаются уговорам и быстро принимают решение.

Весы – кампанелле

Паста кампанелле. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Паста, что похожа на колокольчики. Для абсолютного наслаждения ее нужно хорошо перемешать с соусом, чтобы кампанелле раскрыла свой вкус сполна. Как и Весы – раскрывают свой громадный потенциал гармонизатора, когда чувствует, что в этом есть страшная необходимость.

Скорпион – тальятелле

Паста тальятелле. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Длинная паста с шероховатой поверхностью, как и Скорпионы тоже несколько шероховаты, читаем, с резким нравом. Шероховатость позволяет соусу держаться крепче – к Скорпионам, кстати, тоже тянутся люди, несмотря на их сложный характер.

Стрелец – паппарделле

Паста паппарделле. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

"Паппаре" можно перевести как есть с большим удовольствием. С огромным удовольствием Стрельцы делают по жизни все – едят, любят, развлекаются, но и обидеть для них – плевое дело.

Козерог – макароны

Макароны. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Потому что привычно. Во всяком случае, для Козерогов неитальянцев. Эти люди не любят заморочек с едой. К тому же с такими макаронами можно делать все – варить, запекать и жарить. Для практичных Козерогов такое подходит на все 100%.

Водолей – ригатони

Ригатони. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Трубочки разных диаметров и размеров с рифленой поверхностью. Прям как с Водолеями, каждый из представителей этого знака особенный по-своему. Кто-то – широкой души человек, кто-то – замкнутая в себе личность.

Рыбы – каскателли

Паста каскателли. Фото иллюстративное. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Новый вид пасты, который был придуман в этом году. Макароны имеют закругленную форму и волнистые бортики. Понятно, чтобы захватывать ними как можно больше соуса или всего другого, что к ним подадут. Рыбы тоже обладают способностью привлекать к себе других, но с ними нужно быть осторожней – иногда Рыбы могут резко соскользнуть и исчезнуть.



