Кристина Асмус о личной жизни: «Есть отношения, и не один год»

Вчера в своем инстаграме она вновь затронула тему личной жизни и прокомментировала периодически появляющиеся в СМИ слухи о романах со своими коллегами.
Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы,
После этого актриса призналась, что ее сердце действительно несвободно. Причем, судя по ее словам, уже давно.
Да, у меня есть отношения, и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку,
Интересно, что о расставании пара объявила год назад. При этом Кристина заявила, что ее отношения с возлюбленным продолжаются уже не один год. К слову, официальная причина расставания актрисы и шоумена неизвестна. Но, по словам Асмус, инициатива исходила от нее.
В браке Асмус и Харламов прожили восемь лет. У бывших супругов есть семилетняя дочь Настя, которую они воспитывают вместе.
По слухам, в личной жизни Харламова после расставания с женой тоже произошли перемены. Говорят, что Гарик встречается с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук. Но официально свой роман пара подтверждать не торопится.