Кристина Асмус о личной жизни: «Есть отношения, и не один год»

Вчера в своем инстаграме она вновь затронула тему личной жизни и прокомментировала периодически появляющиеся в СМИ слухи о романах со своими коллегами.

Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы,

— объяснила она.

После этого актриса призналась, что ее сердце действительно несвободно. Причем, судя по ее словам, уже давно.

Да, у меня есть отношения, и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку,

— отметила она.

Интересно, что о расставании пара объявила год назад. При этом Кристина заявила, что ее отношения с возлюбленным продолжаются уже не один год. К слову, официальная причина расставания актрисы и шоумена неизвестна. Но, по словам Асмус, инициатива исходила от нее.

В браке Асмус и Харламов прожили восемь лет. У бывших супругов есть семилетняя дочь Настя, которую они воспитывают вместе.