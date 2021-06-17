«Роман позволил мне быть слабой рядом с сильным мужчиной»: Макеева о новом муже

«Ни один мужчина в моей жизни не позволял мне настолько расслабиться, как это сделал Роман. И это дороже шкатулок, колец, машин и даже квартир. Я могу сама себе заработать на еду, одежду, квартиру, путешествия. А вот быть слабой рядом с сильным мужчиной — это всегда для меня была большая роскошь. И он мне ее позволил», — рассказала Макеева в интервью сайту Teleprogramma.pro, сообщает Пятый канал.

Анастасия отметила, что даже после свадьбы, Роман не забыл что такое ухаживания. Мужчина радует актрису завтраком в постель, продолжает дарить цветы и устраивать ужины при свечах. Муж не только дарит своей избраннице романтику, но и помогает с делами по дому. Знаменитость призналась, что с супругом они разделяют не только бытовые обязанности, но и кошелек.

Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились в мае этого года. Для актрисы и ее избранника — это не первый брак. Звезда российских мюзиклов была замужем трижды, но матерью так и не стала. У бизнесмена Малькова от предыдущих отношений остались четверо детей. Макееву в интернете окрестили разлучницей, ее нового мужчину осуждают за уход из семьи. Из-за хейта в свою сторону знаменитость не переживает, а своих недоброжелателей она называет трусами.

«Хейтерам очень хочется вознестись до известных, успешных, красивых людей. И таким образом оправдать свое положение неудачников. Но разве адекватный, культурный воспитанный человек зайдет к кому-нибудь на страницу и напишет: „Ты такой-сякой“?!» — размышляет звезда.