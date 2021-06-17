Чт, 17.06.2021
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НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Девочка-вундеркинд из Эстонии в свои шесть лет заставит сдаться любого

Väike taipoksija Vasilisa ФОТО: Instagram/vasi.lisa2014

Шестилетняя девочка из Таллинна Василиса сильно удивила пользователей социальных сетей своим суровым хобби, пишет Elu24.

Мама девочки рассказала Elu24, что Василиса начала заниматься тайским боксом два года назад, когда ей было всего четыре года.

Она заинтересовалась этим видом спорта, когда вместе с отцом смотрела турниры.

Она сказала, что тоже хочет этим заниматься,

- говорит мать Василисы.

Из-за пандемии был довольно длительный перерыв в тренировках, но сейчас Василиса снова занимается в спортзале.

Смотри видео!

Малышка ходит на тренировки трижды в неделю, также она занимается с личным тренером отдельно.

По словам родителей, они не ставят перед ребенком конкретных целей и возлагают надежд.

Время покажет, что будет дальше. Девочке это нравится, и она в отличной форме. Вместе с тренером мы поддерживаем ее и ее стремление к успеху.

Сейчас Василиса занимается в клубе Leader Muay Thai в Таллинне.

Благодаря видео с тренировок у Василисы появилось множество поклонников в социальных сетях. И в Instagram, и в TikTok на аккаунты, которыми управляют родители Василисы, подписано более 20 000 человек.

Самое популярное видео в TikTok собрало 2,6 миллиона просмотров.

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