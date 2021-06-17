НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Девочка-вундеркинд из Эстонии в свои шесть лет заставит сдаться любого
Шестилетняя девочка из Таллинна Василиса сильно удивила пользователей социальных сетей своим суровым хобби, пишет Elu24.
Шестилетняя девочка из Таллинна Василиса сильно удивила пользователей социальных сетей своим суровым хобби, пишет Elu24.
Мама девочки рассказала Elu24, что Василиса начала заниматься тайским боксом два года назад, когда ей было всего четыре года.
Она заинтересовалась этим видом спорта, когда вместе с отцом смотрела турниры.
- говорит мать Василисы.
Из-за пандемии был довольно длительный перерыв в тренировках, но сейчас Василиса снова занимается в спортзале.
Смотри видео!
Малышка ходит на тренировки трижды в неделю, также она занимается с личным тренером отдельно.
По словам родителей, они не ставят перед ребенком конкретных целей и возлагают надежд.
Сейчас Василиса занимается в клубе Leader Muay Thai в Таллинне.
Благодаря видео с тренировок у Василисы появилось множество поклонников в социальных сетях. И в Instagram, и в TikTok на аккаунты, которыми управляют родители Василисы, подписано более 20 000 человек.
Самое популярное видео в TikTok собрало 2,6 миллиона просмотров.