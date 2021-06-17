«Влюбился в 15-летнюю»: Проклова пожаловалась на предательство третьего мужа

Впервые склонить Проклову к сексу актер попытался, когда той было всего 15 лет. Странные ухаживания продолжались долгие годы. Елена признавалась: хотела сбежать от наглеца на край земли, но не позволяли обстоятельства, передает Пятый канал.

Все прекратилось, как только актриса вышла замуж. Она надеялась, что в первом браке обретет истинное счастье. Но фантазии быстро растворились: Проклова поняла, что терпеть не может мужчин, а тем более — близость с ними. Ей трудно было строить отношения, в результате случился развод. Затем еще один, и еще один.

Спустя годы звезда с большой досадой вспоминает о своем третьем браке. Бизнесмен Андрей Тришин сначала показал Елене, что такое истинная любовь, а спустя время разорвал ее сердце в клочья.

«Он мне сказал: "Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку". Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать?» — ужасалась актриса в беседе с журналистом «7 дней».

«Утро.ру» напоминает, что в отношениях с Тришиным Проклова была аж 30 лет. Пара сыграла свадьбу в далеком 1984 году, но спустя 15 лет огонь любви начал угасать. Супруги расторгли брак в 2015 году, о чем звезда нисколько не жалеет. Елена признается: она считает себя счастливой женщиной. Но это понятие никак не связано с представителями сильного пола.