Секрет, который учащиеся элитного Таллиннского французского лицея так долго скрывали в течение многих лет, просочился наружу и оказался весьма грязным. Несмотря на некоторую осведомленность ситуации, администрация школы долгое время никак не решала проблему. «Эти девушки и сами проявляли инициативу, потому что иначе это не зашло бы так далеко...». В центре истории - учитель французского языка средних лет, который был пойман полицией и покинул школу незадолго до конца учебного года.