Секрет, который учащиеся элитного Таллиннского французского лицея так долго скрывали в течение многих лет, просочился наружу и оказался весьма грязным. Несмотря на некоторую осведомленность ситуации, администрация школы долгое время никак не решала проблему. «Эти девушки и сами проявляли инициативу, потому что иначе это не зашло бы так далеко...». В центре истории - учитель французского языка средних лет, который был пойман полицией и покинул школу незадолго до конца учебного года.

Для подписчиков Для подписчиков

«Да, это правда. Я могу так сказать, но суть в том, что моё дело было расследовано полицией, и ничего криминального не обнаружено. Поскольку я теперь не учитель, я думаю, что эта тема больше не стоит на повестке дня»

Хелмет Пиккель, бывший учитель французского языка во французском лицее, у которого за плечами долгая карьера в той же школе, отправил такой ответ Elu24 ранее сегодня. Он не скрывал, что за его уходом из школы стояли сомнительные отношения со студентками.