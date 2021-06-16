Шелест денег манит: астролог назвал самые щедрые и жадные знаки Зодиака

Овен

Пока Овны молоды и беспечны, им не приходит на ум откладывать денежку, все спускается за пару дней. Потом сидят на лапше до конца месяца, но это их не волнует. До тех пор, пока рядом не появляется тот, кого надо финансово поддерживать. Они начинают судорожно браться за любую работу и откладывать.

Телец

У Тельцов никогда не допытаешься, есть ли у них накопительный счет. Правда в том, что есть, и не один. Накопители от рождения всегда думают о завтрашнем дне. О том, что квартирка должна быть своей, а не в ипотеку. Тельцы быстро осваивают инвестиционные схемы и знают, как заработать на вложениях.

Близнецы

У Близнецов деньги не держатся в руках. Столько всегда хотелок и планов. Они скорее набьют холодильник до отказа, накупят шмоток, безделушек, а когда дело касается реальных трат, идут занимать деньги по друзьям.

Рак

Раки производят впечатление ужасных зануд и скупердяев. Гардероб обновляют раз в десять лет, закупаются в магазинах эконом, даже если зарплата очень хорошая. Это отвлекающий маневр для окружающих. На самом деле у них денежки складируются на нескольких счетах.

Лев

Львам лучше сразу найти человека, который будет контролировать их финансы, иначе с их любовью к расточительству они могут легко оказаться в денежной дыре. Притом что Львы любят хорошо зарабатывать. Это может быть финансовый консультант или рачительный партнер.

Дева

Девам не надо объяснять ничего про накопления, они уже в детстве составили себе финансовый план и знают, во что вкладывают каждый рубль. Они отлично ориентируются в финансовом рынке, часто делают выгодные вложения, зарабатывают на акциях. Не любят демонстрировать финансовое благополучие, пишет «Вечерняя Москва».

Весы

Весы умеют балансировать: и прикупить вещей, подарков родным, заполнить холодильник, и отложить на черный день. Не так много, как хотелось бы, но все же. Также Весы умеют привлекать денежных партнеров, поэтому часто используют не свои ресурсы, тем самым сохраняя свои.

Скорпион

Скорпионов шатает из крайности в крайность. То они не могут выделить 50 рублей на булку, то спускают зарплату на застолье с друзьями. Не угадаешь, какое настроение. Тем не менее Скорпионы умеют быстро восстанавливать свой финансовый баланс.

Стрелец

Стрельцы любят тратить деньги и часто оказываются с пустым кошельком. Зато если появляется мечта — путешествие, автомобиль, жилье, готовы отказать себе практически во всем, даже в гулянках с друзьями, только бы ее осуществить. Козерог Козероги фанаты акций, которые позволяют им экономить, а в сумме отложить побольше на свой счет. Прикупить долларов, золота и платины для будущий внуков — идеальный план. Козероги очень щепетильны к своим накоплениям и редко оттуда берут даже в экстренной ситуации.

Водолей

Водолеи еще те транжиры. У них много друзей, которые помогают им восстановить финансовый баланс. Правда, Водолеи тут же находят, куда спустить деньги. У них есть заначки, как правило, пару тысяч в какой-нибудь книжке, о которой они давно забыли.

Рыбы