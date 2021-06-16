Ученые выяснили откуда завозили стеклянную посуду в средневековую Эстонию

Эстонские ученые исследовали фрагменты стеклянной посуды, обнаруженные в выгребных ямах города Тарту. Они выяснили, что почти все находки изготовлены в богемском стиле и происходят из регионов к северу от Альп. Однако часть посуды могла быть изготовлена за пределами Чехии, например, на территории современной Германии, сообщает портал N+1 со ссылкой на Journal of Archaeological Science.
Стекло в эпоху Средневековья изготавливалось в основном из кварцевого песка и карбоната калия (поташа), при необходимости с дополнением определенных красителей. Пепел со временем заменил в производстве соду, которая из-за деградации торговых путей в раннем Средневековье стала настоящей драгоценностью. Часто в качестве декорирующих элементов на посуду стали наносить стеклянные нити и капли.
Одним из средневековых центров европейского стекольного производства стала Богемия, где уже в IX веке возникли мастерские, изготавливавшие посуду для богатой части общества. Активный рост производства произошел в XII веке, постепенно делая стеклянные товары более доступными. Благодаря отсутствию в природном сырье примесей, богемское стекло получалось совершенно прозрачным, чем могли похвастаться лишь венецианцы.
Ахти Ниилиск (Ahti Niilisk) совместно с коллегами из Тартуского университета исследовал 18 фрагментов стеклянных сосудов XIV–XV веков и один, относящийся к XVI веку. Эти осколки найдены в основном в выгребных ямах средневекового города Тарту. Ученых заинтересовало, откуда эта посуда была импортирована, так как стекольное производство на территории современной Эстонии началось лишь в XVII веке.
Исследователи выделили несколько типов находок. Во-первых, граненые стаканы с нанесенными стеклянными нитями, которые были распространены главным образом в чешских землях. Во-вторых, стаканы со спиралевидными стеклянными нитями, хорошо известные в основном по находкам из балтийского региона. В-третьих, высокие стаканы, украшенные выпуклыми стеклянными бляшками, известными в Богемии и Силезии. В-четвертых, сосуды, украшенные зигзагообразными стеклянными нитями. Кроме того, исследователи отметили синие сосуды с шарообразным утолщением на одном из концов.
Результаты исследования показали, что почти все осколки представляют собой калиево-кальциевое стекло с небольшой долей оксида натрия. Это указывает на происхождение сосудов из регионов, находящихся к северу от Альп. В качестве основного красителя для синего стекла использовался кобальт, который применялся в этом качестве еще со времен позднего бронзового века. Исследователи считают, что кобальт происходит из месторождений в Рудных горах на границе современных Чехии и Германии.
Ученые отметили, что стилистически почти все сосуды изготовлены в богемской традиции, но лишь стаканы с нанесенными стеклянными нитями и украшенные выпуклыми стеклянными бляшками однозначно произведены непосредственно в Богемии. Вероятно, часть сосудов могла быть изготовлена в соседних государствах, например, на территории современной Германии.