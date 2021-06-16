Ученые выяснили откуда завозили стеклянную посуду в средневековую Эстонию

Стекло в эпоху Средневековья изготавливалось в основном из кварцевого песка и карбоната калия (поташа), при необходимости с дополнением определенных красителей. Пепел со временем заменил в производстве соду, которая из-за деградации торговых путей в раннем Средневековье стала настоящей драгоценностью. Часто в качестве декорирующих элементов на посуду стали наносить стеклянные нити и капли.

Ahti Niilisk et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2021 ФОТО: скриншот с сайта nplus1.ru

Одним из средневековых центров европейского стекольного производства стала Богемия, где уже в IX веке возникли мастерские, изготавливавшие посуду для богатой части общества. Активный рост производства произошел в XII веке, постепенно делая стеклянные товары более доступными. Благодаря отсутствию в природном сырье примесей, богемское стекло получалось совершенно прозрачным, чем могли похвастаться лишь венецианцы.

Ахти Ниилиск (Ahti Niilisk) совместно с коллегами из Тартуского университета исследовал 18 фрагментов стеклянных сосудов XIV–XV веков и один, относящийся к XVI веку. Эти осколки найдены в основном в выгребных ямах средневекового города Тарту. Ученых заинтересовало, откуда эта посуда была импортирована, так как стекольное производство на территории современной Эстонии началось лишь в XVII веке.

Богемский граненый стакан первой половины XVIII века. ФОТО: Wikimedia Commons

Исследователи выделили несколько типов находок. Во-первых, граненые стаканы с нанесенными стеклянными нитями, которые были распространены главным образом в чешских землях. Во-вторых, стаканы со спиралевидными стеклянными нитями, хорошо известные в основном по находкам из балтийского региона. В-третьих, высокие стаканы, украшенные выпуклыми стеклянными бляшками, известными в Богемии и Силезии. В-четвертых, сосуды, украшенные зигзагообразными стеклянными нитями. Кроме того, исследователи отметили синие сосуды с шарообразным утолщением на одном из концов.

Результаты исследования показали, что почти все осколки представляют собой калиево-кальциевое стекло с небольшой долей оксида натрия. Это указывает на происхождение сосудов из регионов, находящихся к северу от Альп. В качестве основного красителя для синего стекла использовался кобальт, который применялся в этом качестве еще со времен позднего бронзового века. Исследователи считают, что кобальт происходит из месторождений в Рудных горах на границе современных Чехии и Германии.