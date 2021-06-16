Дженнифер Лопес спасет человечество в новом фильме Netflix

Действие «Atlas» разворачивается в мрачном будущем, в котором солдат с искусственным интеллектом решает, что единственный способ положить конец войне — это положить конец человечеству. Главная героиня в исполнении Лопес пытается остановить робота, объединяясь с другим искусственным интеллектом.

«Возможность дать Джей Ло главную роль в этом фильме — моя сбывшаяся мечта. Я знаю, что она привнесет в роль невероятную силу, глубину и подлинность, которыми мы восхищаемся в ее работах», - говорит Пейтон.