Дженнифер Лопес спасет человечество в новом фильме Netflix
Дженнифер Лопес сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере «Atlas». Режиссером картины выступит Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж»).
Дженнифер Лопес сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере «Atlas». Режиссером картины выступит Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж»).
Действие «Atlas» разворачивается в мрачном будущем, в котором солдат с искусственным интеллектом решает, что единственный способ положить конец войне — это положить конец человечеству. Главная героиня в исполнении Лопес пытается остановить робота, объединяясь с другим искусственным интеллектом.
«Возможность дать Джей Ло главную роль в этом фильме — моя сбывшаяся мечта. Я знаю, что она привнесет в роль невероятную силу, глубину и подлинность, которыми мы восхищаемся в ее работах», - говорит Пейтон.
«Atlas» станет последним проектом, созданным в рамках первого контракта Лопес с Netflix, в рамках которого планируется создать серию фильмов и сериалов, которые поддержат различных женщин-актеров, писателей и режиссеров.