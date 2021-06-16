Ср, 16.06.2021
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Как кошка сигнализирует о присутствии нечистой силы в доме

Черная кошка. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Кошка – одно из самых загадочных существ на нашей планете. Древние чтили кошек, в средневековье боялись, в наши дни стали любить. Не потому ли мы так относимся к кошачьему роду, что магии в одном таком меховом комочке хватит на толпу волшебников и чародеев?

Всем известны священные кошки Египта и коты Таиланда, охранявшие храмы от разграбления похлеще сторожевой собаки. Поговаривают, если в храм заходил человек с нечистыми помыслами, монахам не всегда удавалось спасти нечестивца от разъяренных усатых мстительниц, пишет Популярное.

Не секрет, что кошачье племя охраняет людское от потусторонних сил и астральных тел, в обмен на кров и еду, конечно же. Кошка редко делает что-либо просто так, стоит понаблюдать за домашней любимицей и станет ясно, что какое бы место она ни выбрала, чтобы ни натворила, делает она это с определенной, порой только ей известной целью.

Какие могут быть признаки того, что кошка засекла присутствие или проникновение нечистой силы?

Уловив присутствие нечистой силы, кошка долго всматривается, определяет её сущность и наличие угрозы.

Она может намерено обходить определенное место в доме или наоборот уделять ему чрезмерное внимание.

Кошка может внезапно зашипеть и ощетиниться на любимого хозяина, если он сам принес на себе в дом негативную энергию. Обязательно следует принять душ и выстирать одежду, а также проверить, не принесли ли с собой одолженную вещь или неприятный подарок человека, который может желать зла.

Если кошка отказалась от привычной еды или игр, стоит задуматься, нет ли в доме гостя, который ей неугоден или новых предметов, которые попали в дом от людей с дурным глазом.

Бывает кошка просто уходит из дома. В одних случаях она таким образом уносит негативную энергетику с собой, в других просто не справляется с тем, что поселилось в доме. Если так случилось, что кошка сама покинула жилище, стоит провести тщательную энергетическую очистку дома.

Собственно, и новый дом кошка выбирает по одному ей известному принципу. Стоит обратить внимание, когда и как кошка попала в семью. Возможно, кому-то из домочадцев угрожала опасность или же дому нужны были перемены. Бывает так, что дом закрыт от внешнего мира. Его жители общаются с людьми, но не открывают сердца и души навстречу окружающим, тогда в доме появляется добродушный общительный кот, который постоянно требует к себе внимания, рад гостям и предпочитает шумные игры.

Очень часто женщины, пережившие сложные расставания предпочитают завести кота или кошку. Это связано с тем, что коты точно чувствуют женскую энергетику, они одаривают нуждающихся своей лаской, но могут и укусить ни с того, ни с сего, если хозяйка задумалась о болезненном прошлом. Может показаться, что кошке захотелось внимания и она шкодничает, но скорее уж её двуногой подруге понадобилось отвлечься.

Стоит ли говорить, что, обращая внимание на странное и необычное поведение своего кошачьего друга, можно уберечь себя от массы неприятностей? Это давно уже не секрет, не зря ведь так ценили древние греки, римляне и египтяне этих загадочных существ, норовящих уложиться в ноги хозяину или, пуще того, на хозяйскую подушку.

А можно ли спать с котом?

Учеными доказано, что спать с кем-то полезно для здоровья, так почему бы не спать с котом?

Часто любимцам не запрещают спать в хозяйской кровати. А некоторые из них принципиально игнорируют приобретенные двуногими кошачьи кровати. Некоторые утверждают, что кошка в постели может накликать разнообразные проблемы и болезни.

Кроме того, котов якобы привлекают так называемые зоны геопатического давления, то есть естественной радиации земли в местах разломов. Такое излучение опасно для человеческого организма и может отрицательно повлиять на мозговую деятельность, может вызывать нарушения сна и, как следствие, психики.

Еще одно мнение гласит, что сон с котом будет непременно дурным, а на утро ожидает усталость и апатия, поскольку за ночь кот вытянет жизненную силу и энергию.

К счастью, существует немало противников таких теорий. Заядлые кошатники всего мира твердят в один голос, что до момента появления в их жизни кота никогда так хорошо не высыпались, как с мурчащим другом.

Кошка, как общеизвестно, способна убаюкать хозяина, особенно если она лежит на нём или прижимается к нему во сне. Кошка странным образом способствует расслаблению и погружению в глубокий ровный сон.

Доказано, что звуковые волны, которые издаются представителями кошачьего племени, благотворно влияют на эмоциональное и психологическое состояние человека. Мурлыканье успокаивает и умиротворяет, а также эффективно борется с бессонницей своих хозяев. Психологи рекомендуют общаться с котами тем, кто страдает неврозами и депрессивными состояниями. Забота о кошке, игры и сон с ними улучшают настроение, нормализуют кровяное давление и активизирует работу мозга.

В любом случае, каждый определяет для себя как относиться к четвероногим друзьям. Хотя порой решение заводить или нет кота, спать с ним или нет принимается отнюдь не человеком, а как раз-таки его мурлыкающим компаньоном.


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